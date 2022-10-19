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19 октября, 2022
 
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Потап презентовал свой "Шлях додому"

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Потап выпустил первый трек после своего возвращения в Украину
Потап выпустил первый трек после своего возвращения в Украину
Фото: Потап и Настя / Facebook

18 октября Потап выпустил первый трек после своего возвращения в Украину, послушать его можно на YouTube-канале артиста.

"Сегодня каждый из нас герой – военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к тому "дому", который отождествляется с мирной и счастливой жизнью. Наша нация имеет право быть независимой. Это право не отобрать никому, и оно является нашей целью и движущей силой", – написал Потап у себя в Instagram.

ВИДЕО
Видео: Олексій Потапенко / YouTube
Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в УкраинуКаменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

В сентябре Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

Теги: Украина, музыка, шоу-бизнес, Потап и Настя, трек
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