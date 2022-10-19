  Потап презентовал свой "Шлях додому"

"Сегодня каждый из нас герой – военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к тому "дому", который отождествляется с мирной и счастливой жизнью. Наша нация имеет право быть независимой. Это право не отобрать никому, и оно является нашей целью и движущей силой", – написал Потап у себя в Instagram.

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Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

В сентябре Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.