"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению

Танкян: Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению? Фото: Serj Tankian News / Facebook

По мнению артиста, в ответ на российскую агрессию западные страны передали бы Армении оружие, которое та могла бы использовать в войне против Азербайджана и Турции.

"Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией?" – написал артист.

Maybe we should convince Russia to attack Armenia so the West gives us weapons and money to fight Azerbaijan and Turkey :) https://t.co/qUiLZhrRIH — Serj Tankian (@serjtankian) April 6, 2022

"Вы серьезно этого хотите?" – отреагировала пользователь ssh_sveta, опубликовав фото разрушенных российскими оккупантами украинских городов.

really? want this?

shame on you pic.twitter.com/ye2442kCYH — Sveta (@ssh_sveta) April 6, 2022

"Какой цинизм. Степень омерзительности такого человека после всей информации из Бучи трудно представить", – написала Vitalina.

Война России против Украины. Главное (обновляется)