Бульвар Шоубиз
 
08 апреля, 2022
 
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"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Танкян: Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению?
Танкян: Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению?
Фото: Serj Tankian News / Facebook

Американский певец армянского происхождения Серж Танкян, который является солистом группы System of a Down, 6 апреля в Twitter предложил России напасть на Армению.

По мнению артиста, в ответ на российскую агрессию западные страны передали бы Армении оружие, которое та могла бы использовать в войне против Азербайджана и Турции. 

"Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией?" – написал артист. 

"Вы серьезно этого хотите?"  отреагировала пользователь ssh_sveta, опубликовав фото разрушенных российскими оккупантами украинских городов. 

"Какой цинизм. Степень омерзительности такого человека после всей информации из Бучи трудно представить", – написала Vitalina.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны.

После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.

24 марта Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана двинулись вперед в районе Нагорного Карабаха. В Армении призвали "российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация", принять меры. В минобороны Азербайджана это отрицали, заявив, что "ведется уточнение позиций и мест дислокации".

Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху и призвала отвести войска. В Азербайджане ответили, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений", потребовали обеспечить вывод с территорий армянских войск и "не использовать выражение "Нагорный Карабах".

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, война России против Украины
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