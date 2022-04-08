"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению

По мнению артиста, в ответ на российскую агрессию западные страны передали бы Армении оружие, которое та могла бы использовать в войне против Азербайджана и Турции.
"Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией?" – написал артист.
Maybe we should convince Russia to attack Armenia so the West gives us weapons and money to fight Azerbaijan and Turkey :) https://t.co/qUiLZhrRIH— Serj Tankian (@serjtankian) April 6, 2022
"Вы серьезно этого хотите?" – отреагировала пользователь ssh_sveta, опубликовав фото разрушенных российскими оккупантами украинских городов.
really? want this?— Sveta (@ssh_sveta) April 6, 2022
shame on you pic.twitter.com/ye2442kCYH
"Какой цинизм. Степень омерзительности такого человека после всей информации из Бучи трудно представить", – написала Vitalina.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны.
После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.
24 марта Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана двинулись вперед в районе Нагорного Карабаха. В Армении призвали "российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация", принять меры. В минобороны Азербайджана это отрицали, заявив, что "ведется уточнение позиций и мест дислокации".
Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху и призвала отвести войска. В Азербайджане ответили, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений", потребовали обеспечить вывод с территорий армянских войск и "не использовать выражение "Нагорный Карабах".