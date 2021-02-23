Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео

По словам беременной жены украинского певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой момент, когда она узнала пол будущего ребенка, был самым волнительным в ее жизни. Сам Павлик прежде, чем узнать, кто у них родится, трижды перекрестился.

Беременная жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 22 февраля в Instagram разместила видео, на котором запечатлен момент, когда они с мужем, открыв коробку, по цвету вылетевших гелиевых шаров узнали, что у них родится сын.

"Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за полчаса до открытия коробки просто плакала. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни", – описала пережитые эмоции жена артиста.

Павлик перед тем, как открыть коробку, трижды перекрестился, а после пожал руке жене и вручил ей цветы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.