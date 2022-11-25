"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева

"Россиян этим не проймешь, у них есть ответка заготовленная про "8 лет", – написала kama.mamedova.121.
"Это ужасно, но почему вы, русский человек, не выставляли эти посты, когда такие же маленькие неповинные дети, русские дети, на протяжении стольких лет жили в аду? А некоторых и вовсе уже нет! Почему вас это так не беспокоило? Ведь не было спец. военной операции! – высказалась ksn._d.
"Жаль, раньше не разглядела в вас ирода", – написала olesya_r888.
Переглянути цей допис в Instagram
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой – российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.