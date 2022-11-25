"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева

Пост собрал рекордные десять тысяч комментариев. В то время, как одни поблагодарили шоумена за сочувствие к украинцам, другие оставили полные ненависти комментарии.

"Россиян этим не проймешь, у них есть ответка заготовленная про "8 лет", – написала kama.mamedova.121.

"Это ужасно, но почему вы, русский человек, не выставляли эти посты, когда такие же маленькие неповинные дети, русские дети, на протяжении стольких лет жили в аду? А некоторых и вовсе уже нет! Почему вас это так не беспокоило? Ведь не было спец. военной операции! – высказалась ksn._d.

"Жаль, раньше не разглядела в вас ирода", – написала olesya_r888.