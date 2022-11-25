Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2022
 
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"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый пост Галкина прокомментировали больше 10 000 раз
Новый пост Галкина прокомментировали больше 10 000 раз
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 25 ноября разместил в Instagram облетевшее сеть фото маленькой девочки из Киева, которую родители привезли на заправку зарядить необходимый для жизни ингалятор. И этим спровоцировал агрессивную часть своих подписчиков.

Пост собрал рекордные десять тысяч комментариев. В то время, как одни поблагодарили шоумена за сочувствие к украинцам, другие оставили полные ненависти комментарии.

"Россиян этим не проймешь, у них есть ответка заготовленная про "8 лет", – написала kama.mamedova.121.

"Это ужасно, но почему вы, русский человек, не выставляли эти посты, когда такие же маленькие неповинные дети, русские дети, на протяжении стольких лет жили в аду? А некоторых и вовсе уже нет! Почему вас это так не беспокоило? Ведь не было спец. военной операции! – высказалась ksn._d.

"Жаль, раньше не разглядела в вас ирода", – написала olesya_r888.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой – российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Алла Пугачева, Киев, Украина, война России против Украины, Максим Галкин
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