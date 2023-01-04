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04 января, 2023
 
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Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео

Бондаренко приехал в Изюм
Бондаренко приехал в Изюм
Фото: Євробачення Україна / Instagram

Финалист украинского нацотбора на "Евровидение 2023", украинский скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном от российских оккупантов Изюме. Соответствующее видео опубликовано 3 января в Telegram-канале

Бондаренко сыграл мелодию на горе с видом на город.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено

Теги: Изюм, война России против Украины
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