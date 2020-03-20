Сумская и Борисюк убрали новогодняя елку

Украинская актриса Ольга Сумская заявила, что карантин для них с мужем, актером Виталием Борисюком, стал поводом заняться домашними делами.

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram показала, как ее муж и коллега Виталий Борисюк выносит елку.

"Во время карантина есть время заняться домашними делами! Многие из вас, друзья, заметили, что наша елочка простояла до весны! И вот, наконец, сегодня Виталик торжественно отнес белую красавицу и меня порадовал!" – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.