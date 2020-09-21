"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл

Хореограф Дмитрий Дикусар, который принимал участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в паре с солисткой группы "НеАнгелы" Славой Каминской, 20 сентября в Instagram обратился к фолловерам в Instagram с просьбой озвучить конструктивную критику в адрес четвертого эфира проекта.
"Если смотрели вчерашний эфир "Танцев со звездами", интересно ваше мнение. Что любите в этом проекте и что раздражает? Только не пишите о моем отсутствии в шоу. Вы разочарованы! Я это всецело осознал, читая ваши комментарии и письма. Меня сейчас интересует конструктивная критика. Жгите!" – написал он.
"Танцев все меньше и меньше, на первом месте разговоры, сплетни, шоу и театральные постановки. Это бесит. Сильно", – высказались подписчики.
"Не нравится обман, выдумки по поводу романов между парами и еще искусственно созданные интриги", – заявили пользователи сети.
"Это шоу, и этим все сказано. Обидно, когда выбывают достойные", – считают фолловеры хореографа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А теперь мне интересно ваше мнение! Если вы смотрели вчерашний эфир «танці з зірками»... Что любите в этом проекте и что раздражает. Только не пишите о моём отсутствии в шоу. Вы разочарованы! Я это всецело осознал, читая ваши комментарии и письма...Меня же сейчас интересует конструктивная критика. Жгите, только от души и без личностных оскорблений!! P.S. Все добра и Любви! #танціззірками
Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинули Каминская и Дикусар.
20 сентября из проекта выбыла певица alyona alyona, которая выступала в паре с хореографом Юрием Гуричем.
Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.