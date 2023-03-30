"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес:

"Она просто супер-секс, и я хочу ее всегда, простите, ребята. И ей как-то это удается. Это кейс, который я хотела бы воплотить. Я ведь не знаю, смогу ли я так. У меня нет латинских корней, типа такого упругого зада. Но она умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть. Я не знаю, буду ли иметь такую силу воли", – заявила 33-летняя артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.