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15 сентября, 2021
 
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"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram

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Спирс познакомилась с Асгари на съемках своего клипа в 2016 году
Спирс познакомилась с Асгари на съемках своего клипа в 2016 году
Фото: ЕРА

39-летняя американская певица Бритни Спирс 13 сентября объявила в Instagram о помолвке со своим 27-летним бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Асгари, а затем удалила свою страницу – сейчас по ссылке выдает несуществующую страницу, которая была удалена.

Как сообщает CNN, певица удалила аккаунт 14 сентября после обеда.

В Twitter артистка сообщила, что решила сделать паузу.

"Не волнуйтесь, ребята. Просто сделаю небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать мою помолвку. Скоро вернусь", – написала она.

"Я не верю в это. Она могла бы сделать перерыв, не удаляя аккаунт. Все это кажется подозрительным", – отреагировали на заявление артистки ее поклонники.

"Надеюсь, у вас все в порядке и это то, чего вы хотите. Пришло время начать принимать собственные решения в своей жизни", – поддержали решение певицы ее поклонники.

Контекст:

О романе Спирс и Асгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men's Health писал, что избранник певицы родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

У певицы от предыдущих отношений с американским хореографом Кевином Федерлайном есть двое детей – Шон (2005) и Джейден (2006). Супруги развелись летом 2007 года. 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

В 2008 году опекуном певицы был назначен ее отец Джейми Спирс. В августе 2020 года артистка обратилась в суд с иском, в котором потребовала лишить отца статуса опекуна, но получила отказ. 22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июля суд разрешил Спирс сменить адвоката – теперь ее интересы вместо назначенного судом Сэмюэла Ингема представляет Мэтью Розенгарт, бывший федеральный прокурор, который работал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь. 

8 сентября Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью.

Теги: Instagram, Бритни Спирс, певица, Сэм Асгари
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