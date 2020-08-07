Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
Новости

"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат

По словам российского адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, самокат он взял в аренду.

Добровинский: Хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты
Добровинский: Хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты
Фото: alexanderdobrovinsky / Instagram

Российский адвокат Александр Добровинский, защищающий в суде по делу о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова семью погибшего Сергея Захарова, на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлен на самокате. 

"Взял в аренду за шесть руб. в минуту. Вчера долго тренировался долго и вот доехал с ветерком. А вообще, надоели эти кабриолеты. И хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты. Это суд, а не модный приговор!" – заявил он.

5 июля Telegram-канал Life Shit обнародовал запись, на которой был запечатлен кабриолет Добровинского стоимостью порядка 20 млн руб. (около 7,5 млн грн) – адвокат приехал на дорогом авто на заседание Пресненского суда Москвы, где рассматривалось по существу дело о ДТП с участием Ефремова.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

Теги: Россия, ДТП, автомобили, Москва, авария, аренда, алкоголь, Михаил Ефремов, Сергей Захаров, адвокат, Александр Добровинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Что Бог послал, или Почему патриарху Кириллу приписывают состояние в $6 млрд
  Что Бог послал, или Почему патриарху Кириллу приписывают состояние в $6 млрд
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS