"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат

По словам российского адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, самокат он взял в аренду.

Добровинский: Хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты Фото: alexanderdobrovinsky / Instagram

Российский адвокат Александр Добровинский, защищающий в суде по делу о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова семью погибшего Сергея Захарова, на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлен на самокате.

"Взял в аренду за шесть руб. в минуту. Вчера долго тренировался долго и вот доехал с ветерком. А вообще, надоели эти кабриолеты. И хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты. Это суд, а не модный приговор!" – заявил он.

5 июля Telegram-канал Life Shit обнародовал запись, на которой был запечатлен кабриолет Добровинского стоимостью порядка 20 млн руб. (около 7,5 млн грн) – адвокат приехал на дорогом авто на заседание Пресненского суда Москвы, где рассматривалось по существу дело о ДТП с участием Ефремова.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.