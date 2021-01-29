Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2021
 
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"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации

Вдова российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что перед госпитализацией у ее мужа четыре дня держалась высокая температура, но он не хотел обращаться в больницу.

Вдова Грачевского: Он надо мной еще смеялся: "Ты такая слабенькая у меня. Смотри на меня"
Вдова Грачевского: Он надо мной еще смеялся: "Ты такая слабенькая у меня. Смотри на меня"
Фото: belotserkovskaia_official / Instagram

Вдова российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковска заявила, что заразилась коронавирусом спустя три дня после того, как ее муж сдал положительный тест на COVID-19. Об этом она рассказала 28 января в эфире шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале".

"Он пришел с работы, у него был озноб. Я взяла тест – он оказался положительным.  С этого дня все началось. Сначала все было легко, первые семь дней. Через три дня заболела я, у меня было все гораздо сложнее. И он надо мной еще смеялся: "Ты такая слабенькая у меня. Смотри на меня", – поделилась она воспоминаниями.

Белоцерковская сообщила, что спустя семь дней у Грачевского поднялась температура, но он отказывался пройти обследование, так как консультировался со своим врачом дистанционно и верил, что с ним "все нормально".

"Четыре дня подряд температура. Я уже криком кричала: "Пожалуйста, я тебя умоляю, нужно сделать КТ (компьютерную томографию) [легких]. Если ты сейчас не сделаешь, значит, меня просто не будет завтра". Он звонит в больницу, приезжаем и узнаем, что там 75% поражения. С этого дня начинается ад", – подытожила она.

Белоцерковская – третья жена режиссера. Она младше его на 35 лет. Пара поженилась в августе 2017 года, а в апреле 2020-го у них родился сын Филипп. Он четвертый ребенок режиссера.

У Грачевского также есть сын Максим, дочь Ксения (от первого брака с Галиной Грачевской) и дочь Василиса, рожденная во втором браке с актрисой Анной Грачевской (Панасенко).

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря заявил, что был госпитализирован. 31 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что режиссера перевели в реанимациюБелоцерковская тогда заявила, что он "находится под большим потоком кислорода" в тяжелом состоянии.

14 января Грачевского не стало. Его похоронили 17 января на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания проходила в Доме кино.

Теги: смерть, Борис Грачевский, Екатерина Белоцерковская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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