Зеленская в черном костюме пришла к украинским школьникам

Первая леди Украины Елена Зеленская 11 марта посетила две школы: в Киеве и Борисполе. Фото разместили на ее странице в Instagram.
Для визитов Зеленская выбрала черный брючный костюм в тонкую полоску, белую блузу и белую обувь без каблука.
"Тот, кто действительно имеет желание сделать, обязательно найдет возможности и сделает. Ярким подтверждением этого является киевская специализированная школа №125 в Днепровском районе и гимназия "Перспектива" в Борисполе, в которых мы вместе с кулинарным экспертом и общественным активистом Евгением Клопотенко сегодня "завтракали" и "обедали". Это образовательные учреждения, в которых уже более полугода воплощают новые подходы к питанию на основе программы Евгения "Новое школьное питание Cult Food", – говорится в посте.
Отмечается, что программа предусматривает рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетически поданную пищу и возможность выбрать блюдо на свой вкус.
"На практике в школах, которые посетили, это выглядит так: несколько блюд, среди которых ученики могут выбрать именно то, которое хочется; компьютерные программы для расчета калорий и разнообразия меню; обязательный контроль потенциальных аллергенов в блюдах, о которых заранее предупреждают (например, цитрусовые, молоко)", – объясняется далее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Той, хто справді має бажання щось зробити, обов'язково знайде можливості та зробить! * Яскравим підтвердженням цього є київська спеціалізована школа * 125, що у Дніпровському районі, та НВК «Гімназія «Перспектива» в Борисполі, у яких ми разом з кулінарним експертом і громадським активістом Євгеном Клопотенком @klopotenko сьогодні «снідали» та «обідали». * Це освітні заклади, у яких уже понад півроку втілюють нові підходи до харчування на основі програми Євгена «Нове шкільне харчування Cult Food». * Якісно свіже меню, раціонально підібрані смакові поєднання, естетично подана їжа, можливість обрати страву на свій смак – ось лише частина нововведень, які пропонує ця програма. * На практиці у школах, які відвідали, це має такий вигляд: декілька страв, серед яких учні можуть обрати саме ту, яку хочеться; комп’ютерні програми для розрахунку калорій та різноманітності меню; обов’язковий контроль потенційних алергенів у стравах, про які заздалегідь попереджають (наприклад, цитрусові, молоко). Результат – гарантовано нагодовані діти, бо на власні очі бачила, як їм смакує (я теж не втрималася й скуштувала локшинник з молочним соусом – справді смачно! * ), та задоволені батьки. * Ця програма точно варта розширення та масштабування! Тож далі буде… *
20 ноября 2019 года в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" лидеры школьного самоуправления пожаловались Елене Зеленской на качество питания в школах.
24 ноября в интервью ТСН Зеленская рассказала, что планирует провести в украинских школах реформу питания.
В браке с Зеленским Елена живет с 2003 года. Дочь Александра у пары родилась в 2004 году. У Зеленских также есть сын Кирилл, родившийся в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.