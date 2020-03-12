Зеленская в черном костюме пришла к украинским школьникам

Первая леди Елена Зеленская рассказала о новой системе школьного питания.

Зеленская: Тот, кто действительно имеет желание сделать, обязательно найдет возможности и сделает Фото: olenazelenska_official / Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская 11 марта посетила две школы: в Киеве и Борисполе. Фото разместили на ее странице в Instagram.

Для визитов Зеленская выбрала черный брючный костюм в тонкую полоску, белую блузу и белую обувь без каблука.

"Тот, кто действительно имеет желание сделать, обязательно найдет возможности и сделает. Ярким подтверждением этого является киевская специализированная школа №125 в Днепровском районе и гимназия "Перспектива" в Борисполе, в которых мы вместе с кулинарным экспертом и общественным активистом Евгением Клопотенко сегодня "завтракали" и "обедали". Это образовательные учреждения, в которых уже более полугода воплощают новые подходы к питанию на основе программы Евгения "Новое школьное питание Cult Food", – говорится в посте.

Отмечается, что программа предусматривает рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетически поданную пищу и возможность выбрать блюдо на свой вкус.

"На практике в школах, которые посетили, это выглядит так: несколько блюд, среди которых ученики могут выбрать именно то, которое хочется; компьютерные программы для расчета калорий и разнообразия меню; обязательный контроль потенциальных аллергенов в блюдах, о которых заранее предупреждают (например, цитрусовые, молоко)", – объясняется далее.

20 ноября 2019 года в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" лидеры школьного самоуправления пожаловались Елене Зеленской на качество питания в школах.

24 ноября в интервью ТСН Зеленская рассказала, что планирует провести в украинских школах реформу питания.

В браке с Зеленским Елена живет с 2003 года. Дочь Александра у пары родилась в 2004 году. У Зеленских также есть сын Кирилл, родившийся в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.