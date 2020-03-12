Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 марта, 2020
 
Новости

Зеленская в черном костюме пришла к украинским школьникам

Первая леди Елена Зеленская рассказала о новой системе школьного питания.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская: Тот, кто действительно имеет желание сделать, обязательно найдет возможности и сделает
Зеленская: Тот, кто действительно имеет желание сделать, обязательно найдет возможности и сделает
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская 11 марта посетила две школы: в Киеве и Борисполе. Фото разместили на ее странице в Instagram.

Для визитов Зеленская выбрала черный брючный костюм в тонкую полоску, белую блузу и белую обувь без каблука.

"Тот, кто действительно имеет желание сделать, обязательно найдет возможности и сделает. Ярким подтверждением этого является киевская специализированная школа №125 в Днепровском районе и гимназия "Перспектива" в Борисполе, в которых мы вместе с кулинарным экспертом и общественным активистом Евгением Клопотенко сегодня "завтракали" и "обедали". Это образовательные учреждения, в которых уже более полугода воплощают новые подходы к питанию на основе программы Евгения "Новое школьное питание Cult Food", – говорится в посте.

Отмечается, что программа предусматривает рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетически поданную пищу и возможность выбрать блюдо на свой вкус.

"На практике в школах, которые посетили, это выглядит так: несколько блюд, среди которых ученики могут выбрать именно то, которое хочется; компьютерные программы для расчета калорий и разнообразия меню; обязательный контроль потенциальных аллергенов в блюдах, о которых заранее предупреждают (например, цитрусовые, молоко)", – объясняется далее.

20 ноября 2019 года в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" лидеры школьного самоуправления пожаловались Елене Зеленской на качество питания в школах.

24 ноября в интервью ТСН Зеленская рассказала, что планирует провести в украинских школах реформу питания.

В браке с Зеленским Елена живет с 2003 года. Дочь Александра у пары родилась в 2004 году. У Зеленских также есть сын Кирилл, родившийся в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Евгений Кпотенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Зеленская создала прецедент в истории Украины, отказавшись от меха в гардеробе
Зеленская отказалась от натурального меха – инициатор движения UAnimals
4 марта, 2020 14.22
Зеленская призвала сообщать о домашнем насилии
Зеленская с косами-дракончиками выступила на международном форуме
21 февраля, 2020 13.58
Первая леди Украины Елена Зеленская и почетный посол ООН в Украине в сфере народонаселения Мария Ефросинина являются кураторами министерского проекта
ОБЩЕСТВО, Новости
1547. В Украине начала работу горячая линия для жертв домашнего насилия
11 февраля, 2020 11.26
Зеленская: Имели честь быть представленными Его Святейшеству папе римскому Франциску
Зеленская с головы до ног в черном появилась на встрече с папой римским
10 февраля, 2020 09.07
Супруге шестого президента Украины Елене Зеленской исполнился 41 год
"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения
6 февраля, 2020 11.52
Елена Зеленская сообщила, что ее страница в Facebook два дня находилась "в зоне турбулентности"
ПОЛИТИКА
Елена Зеленская объяснила, почему ее страница в Facebook была заблокирована
31 января, 2020 10.50
Зеленская в черном костюме пришла к украинским школьникам / Бульвар Шоубиз
Борислав Береза, ПОЛИТИКА
Береза: Материть Зеленскую в Facebook за то, что она жена президента, – тупость и низость. Я с таким сталкивался только со стороны запоребриковых
30 января, 2020 18.28
Зеленская: Головная боль большинства украинских родителей это заболевание желудка у детей
ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ученики пожаловались первой леди Украины на качество школьного питания
20 ноября, 2019 20.21
Зеленская отмечает, что ее окружение "умеет молчать"
ПОЛИТИКА
Елена Зеленская: Для уединения осталась ванная комната
18 ноября, 2019 17.48
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS