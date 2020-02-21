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21 февраля, 2020
 
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Жена Бибера обнародовала видео первого свадебного поцелуя

Американская модель Хейли Бибер (Болдуин) показала видео свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером.

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Хейли Бибер: Взгляд вовнутрь самого особенного дня в моей жизни
Хейли Бибер: Взгляд вовнутрь самого особенного дня в моей жизни
Фото: haileybieber / Instagram

Американская модель Хейли Бибер (Болдуин) разместила в Instagram видео первого свадебного поцелуя канадским певцом Джастином Бибером.

"Взгляд вовнутрь самого особенного дня в моей жизни. Надеюсь, вам всем понравится", – написала она.

Ролик является частью восьмой серии документального проекта "Джастин Бибер: Сезоны", посвященного Биберу, который выходит на его YouTube-канале.

ВИДЕО
Видео: Justin Bieber / YouTube

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились еще в 2018 году, а через год сыграли повторную свадьбу.

Торжество 30 сентября 2019 года проходило на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Калифорнии в присутствии 154 гостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

Хейли Болдуин родилась 22 ноября 1996 года. Она работает как модель и танцовщица. Известность Хейли Болдуин получила после съемки для интернет-магазина бренда Brandy Melville.

Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер
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