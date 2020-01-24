ВОЗ дала рекомендации, как уберечься от коронавируса 2019-nCoV. Инфографика
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока потенциал передачи и способы передачи нового вируса 2019-nCoV остаются непонятными. Поэтому нужно снизить общий риск возникновения ОРВИ во время путешествия в районы, где были зафиксированы случаи заболевания. В частности, ВОЗ рекомендует: избегать тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ; часто мыть руки с мылом; избегать тесного контакта с живыми животными; путешественникам с симптомами острой респираторной инфекции следует придерживаться этикета кашля (придерживаться расстояния, прикрывать кашель и чихание одноразовыми тканями или одеждой). Инфографика опубликована 24 января на сайте Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.
По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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