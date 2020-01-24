ВОЗ дала рекомендации, как уберечься от коронавируса 2019-nCoV. Инфографика

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока потенциал передачи и способы передачи нового вируса 2019-nCoV остаются непонятными. Поэтому нужно снизить общий риск возникновения ОРВИ во время путешествия в районы, где были зафиксированы случаи заболевания. В частности, ВОЗ рекомендует: избегать тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ; часто мыть руки с мылом; избегать тесного контакта с живыми животными; путешественникам с симптомами острой респираторной инфекции следует придерживаться этикета кашля (придерживаться расстояния, прикрывать кашель и чихание одноразовыми тканями или одеждой). Инфографика опубликована 24 января на сайте Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве. 23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.