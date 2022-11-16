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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Агония Путина, Херсон, Зеленский – новый президент России, кости князя Потемкина. Интервью Гордона с Невзоровым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским телеведущим и публицистом Александром Невзоровым, который в этом году получил украинское гражданство.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Невзоров говорил о: 

  • массированном ракетном обстреле Украине российскими оккупантами;
  • освобождении Херсона украинской армией и о том, зачем россияне вывезли из города кости князя Григория Потемкина;
  • саммите G20 и о том, почему на него не поехал президент РФ Владимир Путин;
  • президенте Украины Владимире Зеленском; 
  • вероятности применения Путиным ядерного оружия; 
  • отмене "русской культуры";
  • будущем России.

"Зачем россияне вывезли из Херсона кости князя Потемкина? Это фетиш – у него был невероятных размеров половой орган", – сказал во время интервью публицист. 

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ.

Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Херсон, ядерное оружие, G20, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит G20
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