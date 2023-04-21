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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Арест Буданова и Грозева, бомба на Белгород, НЛО над Киевом, два преемника Путина. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Шустер говорил о:

  • предстоящей весенне-летней наступательной операции Вооруженных сил Украины;
  • заочном аресте российским судом главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту;
  • прошении российских следователей об аресте расследователя Bellingcat Христо Грозева;
  • кандидатах на место главы государства-агрессора России Владимира Путина;
  • падении авиабомбы на российский Белгород;
  • яркой вспышке в небе над Киевом;
  • вероятности членства Украины в НАТО до окончания войны;
  • других значимых международных событиях недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".

Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, война, Москва, Белгород, Алеся Бацман, война России против Украины, Христо Грозев, Кирилл Буданов
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