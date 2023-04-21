Арест Буданова и Грозева, бомба на Белгород, НЛО над Киевом, два преемника Путина. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Шустер говорил о:

предстоящей весенне-летней наступательной операции Вооруженных сил Украины;

заочном аресте российским судом главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту;

прошении российских следователей об аресте расследователя Bellingcat Христо Грозева;

кандидатах на место главы государства-агрессора России Владимира Путина;

падении авиабомбы на российский Белгород;

яркой вспышке в небе над Киевом;

вероятности членства Украины в НАТО до окончания войны;

других значимых международных событиях недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".