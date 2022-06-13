Герои "Азовстали", приезд Ахметова в Мариуполь, Тодоренко, Бадоева, Никитюк. Интервью Гордона с Бедняковым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой программы стала война России против Украины. В беседе с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном ведущий говорил об оккупации родного Мариуполя, смерти матери во время боевых действий в городе, "русском мире", защитниках Мариуполя, приезде самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова в город накануне нападения России, российской пропаганде и о том, как она влияла на его родных, о других ведущих шоу "Орел и решка" – Регине Тодоренко, Жанне Бадоевой и Лесе Никитюк и их отношении к войне, а также о том, чем закончится война, и о будущем Украины.

"Все разговоры, что нужно разговаривать, нужно договариваться... Нет, я сам в это верил в 2014 году, что договорятся, решат, что дипломатия – это все... Но сейчас я понимаю, что нет. Это как в школе – когда тебя бьют, тебя будут бить постоянно, ты для них будешь слабым, пока не начнешь давать сдачи. Как только начнешь давать сдачи, к тебе будут относиться иначе. Сейчас наша задача, наверное, – дать сдачи так, чтобы никто больше и не думал к нам подходить", – считает ведущий.

Бедняков родился в 1987 году в Мариуполе Донецкой области. В 2009 году окончил Харьковский университет внутренних дел. После окончания вуза переехал в Киев. Работал на радио и телевидении в Украине и в России. В разные годы вел программы "Орел и решка" на телеканале "Интер", "Богач-бедняк" и "Блокбастеры" на телеканале "Пятница!", "Х-фактор" на телеканале СТБ. С 2022 года ведет шоу "Где логика?" на "Новом канале".

Бедняков с первых дней войны пишет о ней в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.

Женат на украинской актрисе и телеведущей Анастасии Короткой. У них есть дочь Ксения (2015).