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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Иранские дроны, Украина без света и тепла, прилет во дворец Лукашенко, войска США в Украине. Интервью Гордона с Фейгиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил об:

  • атаках иранских дронов на Украину;
  • позиции Израиля относительно войны России против Украины;
  • отопительном сезоне в Украине и том, могут ли большие города из-за атак российских оккупантов остаться зимой без света, воды и тепла;
  • мобилизации в России и том, как она повлияет на ситуацию на фронте;
  • считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко и том, вступит ли Беларусь в войну своими войсками;
  • условиях, при которых американские войска могут зайти в Украину и принять участие в войне; 
  • повышении ставок президентом РФ Владимиром Путиным и том, что происходит в его окружении;
  • окончании войны.

"Если Лукашенко второй раз пустит российскую армию на Киев через свою границу, в его дворец может что-то прилететь", – предположил во время интервью Фейгин.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано почти 1,9 млн человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Израиль, Беларусь, Александр Лукашенко, отопительный сезон, мобилизация, Марк Фейгин, война России против Украины, дрон-камикадзе
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