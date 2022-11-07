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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Освобождение Херсона, зима в Украине, оккупация России Китаем, Патрушев, кто вместо Путина. Интервью Гордона с Касьяновым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским оппозиционным политиком, бывшим председателем правительства Российской Федерации Михаилом Касьяновым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Касьянов говорил о:

  • том, кому из российской верхушки принадлежит идея атаковать Украину;
  • влиянии российского миллиардера Юрия Ковальчука на президента РФ Владимира Путина;
  • секретаре Совета национальной безопасности России Николае Патрушеве;
  • бывшем президенте России, заместителе председателя Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве и его скандальных заявлениях;
  • окружении Путина и том, может ли кто-то из близких соратников ему возразить;
  • обстрелах российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины и том, чего таким образом добивается Путин;
  • вытеснении оккупантов из Херсона и том, как это скажется на ситуации в Кремле;
  • возможности применения Путиным ядерного оружия;
  • поставках Ираном оружия России и том, что Россия пообещала Ирану взамен;
  • военном поражении России и том, когда закончится война;
  • уходе Путина и России после него.

"В январе – феврале произойдет перелом, а конец войны будет весной – летом", – спрогнозировал во время интервью политик.

Касьянов родился в 1957 году в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (специальность – "инженер-строитель").

В 1980-х работал в аппарате Государственного планового комитета РСФСР, в начале 1990-х – в министерстве экономики и министерстве финансов РФ. В 1995–1999 годах Касьянов был заместителем министра финансов. На этой должности вел переговоры с внешними кредиторами об урегулировании долга бывшего СССР. В 1999–2000 годах занимал должность министра финансов, с 2000-го по 2004-й возглавлял правительство. Как сказано в официальной биографии Касьянова, он запустил ряд структурных реформ в РФ, в том числе налоговую и бюджетную.

В 2008 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но в итоге ему отказали в регистрации.

В 2010 году вместе с политиками Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым создал демократическую коалицию, которая позже стала Партией народной свободы (ПАРНАС). С 2015 года возглавляет эту партию.

Сейчас Касьянов живет за границей (он не называет страну, в которой находится).

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Херсон, ядерное оружие, Михаил Касьянов, Николай Патрушев, обстрелы, война России против Украины, Юрий Ковальчук
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