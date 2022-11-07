Освобождение Херсона, зима в Украине, оккупация России Китаем, Патрушев, кто вместо Путина. Интервью Гордона с Касьяновым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Касьянов говорил о:

том, кому из российской верхушки принадлежит идея атаковать Украину;

влиянии российского миллиардера Юрия Ковальчука на президента РФ Владимира Путина;

секретаре Совета национальной безопасности России Николае Патрушеве;

бывшем президенте России, заместителе председателя Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве и его скандальных заявлениях;

окружении Путина и том, может ли кто-то из близких соратников ему возразить;

обстрелах российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины и том, чего таким образом добивается Путин;

вытеснении оккупантов из Херсона и том, как это скажется на ситуации в Кремле;

возможности применения Путиным ядерного оружия;

поставках Ираном оружия России и том, что Россия пообещала Ирану взамен;

военном поражении России и том, когда закончится война;

уходе Путина и России после него.

"В январе – феврале произойдет перелом, а конец войны будет весной – летом", – спрогнозировал во время интервью политик.

Касьянов родился в 1957 году в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (специальность – "инженер-строитель").

В 1980-х работал в аппарате Государственного планового комитета РСФСР, в начале 1990-х – в министерстве экономики и министерстве финансов РФ. В 1995–1999 годах Касьянов был заместителем министра финансов. На этой должности вел переговоры с внешними кредиторами об урегулировании долга бывшего СССР. В 1999–2000 годах занимал должность министра финансов, с 2000-го по 2004-й возглавлял правительство. Как сказано в официальной биографии Касьянова, он запустил ряд структурных реформ в РФ, в том числе налоговую и бюджетную.

В 2008 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но в итоге ему отказали в регистрации.

В 2010 году вместе с политиками Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым создал демократическую коалицию, которая позже стала Партией народной свободы (ПАРНАС). С 2015 года возглавляет эту партию.

Сейчас Касьянов живет за границей (он не называет страну, в которой находится).