Освобождение Херсона, зима в Украине, оккупация России Китаем, Патрушев, кто вместо Путина. Интервью Гордона с Касьяновым. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Касьянов говорил о:
"В январе – феврале произойдет перелом, а конец войны будет весной – летом", – спрогнозировал во время интервью политик.
Касьянов родился в 1957 году в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (специальность – "инженер-строитель").
В 1980-х работал в аппарате Государственного планового комитета РСФСР, в начале 1990-х – в министерстве экономики и министерстве финансов РФ. В 1995–1999 годах Касьянов был заместителем министра финансов. На этой должности вел переговоры с внешними кредиторами об урегулировании долга бывшего СССР. В 1999–2000 годах занимал должность министра финансов, с 2000-го по 2004-й возглавлял правительство. Как сказано в официальной биографии Касьянова, он запустил ряд структурных реформ в РФ, в том числе налоговую и бюджетную.
В 2008 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но в итоге ему отказали в регистрации.
В 2010 году вместе с политиками Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым создал демократическую коалицию, которая позже стала Партией народной свободы (ПАРНАС). С 2015 года возглавляет эту партию.
Сейчас Касьянов живет за границей (он не называет страну, в которой находится).