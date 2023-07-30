Прорыв ВСУ на юге, Шойгу у Кима, нападение России на Польшу, Харлан, Поворознюк в луже мочи. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

продвижение ВСУ на юге;

прогнозы главы украинской разведки Кирилла Буданова об освобождении Крыма;

атаку беспилотников на Москву;

встречу президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с главами африканских стран;

вероятность нападения России на Польшу;

что делают "вагнеровцы" в Беларуси и для чего они выдвинулись в сторону Польши;

поездку министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею и его встречу с Ким Чен Ыном;

россияне обстреляли Запорожье, Днепр и Сумы ;

; отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке;

украинской саблистки Ольги Харлан журналистское расследование Гордона о владельце ФК "Ингулец", аграрии Александре Поворознюке;

другие важные события в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".