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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Прорыв ВСУ на юге, Шойгу у Кима, нападение России на Польшу, Харлан, Поворознюк в луже мочи. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • продвижение ВСУ на юге;
  • прогнозы главы украинской разведки Кирилла Буданова об освобождении Крыма;
  • атаку беспилотников на Москву;
  • встречу президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с главами африканских стран;
  • вероятность нападения России на Польшу;
  • что делают "вагнеровцы" в Беларуси и для чего они выдвинулись в сторону Польши;
  • поездку министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею и его встречу с Ким Чен Ыном;
  • россияне обстреляли Запорожье, Днепр и Сумы;
  • отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке;
  • журналистское расследование Гордона о владельце ФК "Ингулец", аграрии Александре Поворознюке;
  • другие важные события в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Дмитрий Гордон, Василий Голованов
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