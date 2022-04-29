Развязка к 9 мая, спасение "Азова", почему Путин потерпел поражение в Киеве, Залужный. Интервью Гордона с Радецким. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой программы стало полномасштабное вторжение России в Украину.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Радецкий говорил об уровне подготовки российских военнослужащих, о том, почему план президента РФ Владимира Путина провалился и российские войска не смогли захватить Киев, о том, как Путин недооценил украинцев и их способность обороняться, о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном, состоянии украинской армии, о том, можно ли провести деблокаду Мариуполя Донецкой области, и о том, чем и когда закончится война.

"Залужный хорош. В это сложное время не дрогнул. Он подготовленный генерал, очень много работал над собой", – сказал Радецкий о главнокомандующем ВСУ.

Радецкий родился в 1944 году в селе Христиновка Уманского района Черкасской области. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе (Москва) и Военную академию Генштаба ВС СССР (Москва).

Военную карьеру начал в конце 1960-х. Был командиром роты, батальона, полка, дивизии.

В 1991–1992 годах – командующий 6-й гвардейской танковой армией (Днепр), в 1992–1993 годах – командующий войсками Одесского военного округа. С 1993-го по 1994 год Радецкий был министром обороны Украины.