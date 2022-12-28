Затяжная война, финал Путина, отравление Саакашвили, судьба Назарбаева. Интервью Гордона с Сейсембаевым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Сейсембаев говорил о:

политической ситуации в Казахстане и президенте страны К асым-Жомарте Токаеве;

бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве;

президенте России Владимире Путине, о том, почему главы других государств в последнее время постоянно опаздывают к нему на встречи, и о его конце;

россиянах, которые приехали в Казахстан после полномасштабного вторжения России в Украину, и об отношении казахстанцев к ним;

российской экономике и о том, как санкции повлияют на ситуацию в стране;

будущем России и о том, как она "подложила большую бомбу под свою государственность";

ситуации на фронте в Украине и о том, чем закончится война;

арестованном в Грузии бывшем президенте страны Михаиле Саакашвили и о его спасении.

"Я считаю, что внутренняя ситуация в России достаточно накаляется, уже очень многих людей задела война. Раньше это была война, как в Сирии: где-то там наши доблестные десантники воюют, это контрактники, много денег за это получают и так далее... Сейчас же они понимают, что война на самом деле становится отечественной, всем народом придется воевать. А никто воевать не хочет. Одно дело – теоретическая война, другое дело – затяжная", – сказал во время интервью бизнесмен.

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – "правоведение").

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом пшеницы из Казахстана в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-х бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями и образовательными бизнес-курсами. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2022 году местной редакцией Forbes, он занимает 30-е место.

В списке Forbes "50 богатейших бизнесменов Казахстана" в 2021 году семья Сейсембаевых с состоянием $128 млн занимала 41-е место. В рейтинге за 2022 год Сейсембаев не представлен.