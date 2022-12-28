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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Затяжная война, финал Путина, отравление Саакашвили, судьба Назарбаева. Интервью Гордона с Сейсембаевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с казахстанским бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Сейсембаев говорил о:

  • политической ситуации в Казахстане и президенте страны Касым-Жомарте Токаеве;
  • бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве;
  • президенте России Владимире Путине, о том, почему главы других государств в последнее время постоянно опаздывают к нему на встречи, и о его конце;
  • россиянах, которые приехали в Казахстан после полномасштабного вторжения России в Украину, и об отношении казахстанцев к ним;
  • российской экономике и о том, как санкции повлияют на ситуацию в стране;
  • будущем России и о том, как она "подложила большую бомбу под свою государственность";
  • ситуации на фронте в Украине и о том, чем закончится война;
  • арестованном в Грузии бывшем президенте страны Михаиле Саакашвили и о его спасении. 

"Я считаю, что внутренняя ситуация в России достаточно накаляется, уже очень многих людей задела война. Раньше это была война, как в Сирии: где-то там наши доблестные десантники воюют, это контрактники, много денег за это получают и так далее... Сейчас же они понимают, что война на самом деле становится отечественной, всем народом придется воевать. А никто воевать не хочет. Одно дело  теоретическая война, другое дело  затяжная", – сказал во время интервью бизнесмен. 

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – "правоведение").

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом пшеницы из Казахстана в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-х бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями и образовательными бизнес-курсами. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2022 году местной редакцией Forbes, он занимает 30-е место.

В списке Forbes "50 богатейших бизнесменов Казахстана" в 2021 году семья Сейсембаевых с состоянием $128 млн занимала 41-е место. В рейтинге за 2022 год Сейсембаев не представлен.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Казахстан, Михаил Саакашвили, Нурсултан Назарбаев, война России против Украины, Касым-Жомарт Токаев, Маргулан Сейсембаев
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