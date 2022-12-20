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Посол Австрии озабочен ситуацией вокруг Киевского картонно-бумажного комбината

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Арад Бенке: Посольство будет продолжать тщательно следить за тем, как развивается расследование
Арад Бенке: Посольство будет продолжать тщательно следить за тем, как развивается расследование
Фото: unn.com.ua

Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Арад Бенке 20 декабря заявил об обеспокоенности по поводу ситуации, которая сложилась вокруг крупнейшего в Украине бумажного предприятия Киевского картонно-бумажного комбината – в Обухове, сообщает УНН.

По словам Бенке, посольство следит за ситуацией. 

УНН отмечает, что Киевский КБК – крупнейшее в Украине бумажное предприятие, которое принадлежит австрийской компании. В сентябре украинские правоохранители сообщали об аресте активов экс-депутата Госдумы РФ. "Экономическая правда" писала, что речь о Владимире Крупчаке. Пресс-служба Киевского КБК после этого заявила, что Крупчак уже 15 лет не является гражданином РФ, а комбинат принадлежит австрийской компании Pulp Mill Holdin, пишет УНН

По информации издания, руководство комбината обвиняют в якобы неуплате налогов. Посол сказал, что следит за тем, как продвигается расследование. 

"Одним из обязательств посольства Австрии в Украине является защита интересов австрийских компаний, проводящих свои бизнес-операции в Украине. С начала своей работы в Украине в 2002 году Pulp Mill Holding вносила значительные вклады в развитие украинской экономики и постоянно инвестировала в улучшение оборудования и повышение европейских стандартов, применяемых на этом предприятии. Сегодня, когда украинцы героически защищают свою страну и европейские ценности от российской агрессии, Pulp Mill Holding защищает украинские ВСУ и сотрудников Pulp Mill Holding в Украине. Посольство Австрии в Украине полностью уважает право украинской власти расследовать какие-либо дела в рамках своей компетенции и полномочий. При этом посольство Австрии в Украине просит сделать так, чтобы ограничительные меры, применяемые в рамках уголовных полномочий, такие как аресты и обыски, были разумными, пропорциональными и не приводили к эффективной блокировке бизнеса, когда обвинения не подтверждаются", – заявил он. 

Дипломат попросил, чтобы аргументы и жалобы Pulp Mill Holding рассматривались "полностью, широкомасштабно и объективно".

"Посольство Австрии уверено, что соблюдение европейских принципов права, европейских стандартов юстиции и правосудия является ключевым фактором стабильности Украины, стабильного экономического развития и будущей интеграции Украины в европейские структуры. Посольство будет продолжать тщательно следить за тем, как развивается расследование. Итак, моя позиция как посла: мы это все видим, должны в этом разобраться и помочь, если это возможно", – добавил он.

Теги: Австрия, бизнес, посол
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