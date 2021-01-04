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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия может вторгнуться в Херсонскую область – украинская разведка

Служба внешней разведки Украины не исключает, что вторгнуться в Херсонскую область вооруженные силы РФ могут в связи с проблемами с водоснабжением, которые возникли в оккупированном Крыму.

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В СВР считают, что агрессию РФ сдерживает ряд факторов
В СВР считают, что агрессию РФ сдерживает ряд факторов
Фото: ЕРА

Вооруженные силы России могут вторгнуться в Херсонскую область. Об этом Служба внешней разведки (СВР) Украины заявила 30 декабря 2020 года.

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", – говорится в сообщении.

В СВР считают, что от наступательной операции против Украины Россию сдерживает ряд факторов, среди которых, в частности, "надежды Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом" и попытки "усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме".

"Наш анализ показывает, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах", – объяснили в украинской разведке.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-представитель президента Украины в АРК Борис Бабин говорил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. При этом в июльском интервью он выразил мнение, что РФ может попытаться захватить Одессу.

Теги: Россия, Крым, военные, Херсонская область, разведка, водоснабжение, Северо-Крымский канал, Служба внешней разведки
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