В рядах ВСУ воюют около 10 тыс. жителей Крыма – Совет ветеранов

По словам Викарчука, в 2014 году из Крыма с оружием в руках вышли 6 тыс. украинских военных Фото: EPA

По его словам, в 2014 году из Крыма с оружием в руках вышли 6 тыс. украинских военных, которые остались верными присяге и не перешли на сторону РФ.

Многие из них продолжили службу в Вооруженных силах Украины, вошли в состав добровольческих формирований и продолжили борьбу за территориальную целостность Украины, рассказывает Викарчук. По его данным, сейчас на фронте воюет около 10 тыс. крымчан.

"У каждого воина из крымских украинцев главная цель – вернуться домой, вернуть историческую справедливость. У кого-то меркантильная цель – наказать виновных в том, что произошло, и закрыть вопрос. Главное – это восстановление исторической справедливости. Люди просто хотят домой и готовы бороться за свою страну. Это их главная цель", – объясняет мотивацию военных из Крыма Викарчук.

В то же время есть крымчане, которые воюют и против Вооруженных сил Украины в рядах российской армии – это мобилизованные. Среди них есть даже знакомые и родственники украинских воинов, рассказывает Викарчук.

"Они сейчас на херсонском и запорожском направлениях воюют против нас. Часто они просто обслуживают артиллерию или роют окопы. Или в Джанкое роют окопы. Однако такие случаи есть. Отношение к таким людям у наших крымских воинов, с которыми общаюсь, негативное. Но на поле боя все очень просто. Или ты, или ты. Дальше выбор ограничен", – рассказал ветеран АТО.