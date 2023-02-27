В рядах ВСУ воюют около 10 тыс. жителей Крыма – Совет ветеранов

По его словам, в 2014 году из Крыма с оружием в руках вышли 6 тыс. украинских военных, которые остались верными присяге и не перешли на сторону РФ.
Многие из них продолжили службу в Вооруженных силах Украины, вошли в состав добровольческих формирований и продолжили борьбу за территориальную целостность Украины, рассказывает Викарчук. По его данным, сейчас на фронте воюет около 10 тыс. крымчан.
"У каждого воина из крымских украинцев главная цель – вернуться домой, вернуть историческую справедливость. У кого-то меркантильная цель – наказать виновных в том, что произошло, и закрыть вопрос. Главное – это восстановление исторической справедливости. Люди просто хотят домой и готовы бороться за свою страну. Это их главная цель", – объясняет мотивацию военных из Крыма Викарчук.
В то же время есть крымчане, которые воюют и против Вооруженных сил Украины в рядах российской армии – это мобилизованные. Среди них есть даже знакомые и родственники украинских воинов, рассказывает Викарчук.
"Они сейчас на херсонском и запорожском направлениях воюют против нас. Часто они просто обслуживают артиллерию или роют окопы. Или в Джанкое роют окопы. Однако такие случаи есть. Отношение к таким людям у наших крымских воинов, с которыми общаюсь, негативное. Но на поле боя все очень просто. Или ты, или ты. Дальше выбор ограничен", – рассказал ветеран АТО.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.