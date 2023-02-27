ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В рядах ВСУ воюют около 10 тыс. жителей Крыма – Совет ветеранов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Викарчука, в 2014 году из Крыма с оружием в руках вышли 6 тыс. украинских военных
По словам Викарчука, в 2014 году из Крыма с оружием в руках вышли 6 тыс. украинских военных
Фото: EPA

В составе Вооруженных сил Украины против России воюют около 10 тыс. жителей оккупированного Крыма. Об этом сообщил глава Совета ветеранов Крыма Сергей Викарчук, пишет 27 февраля "Крым.Реалии".

По его словам, в 2014 году из Крыма с оружием в руках вышли 6 тыс. украинских военных, которые остались верными присяге и не перешли на сторону РФ.

Многие из них продолжили службу в Вооруженных силах Украины, вошли в состав добровольческих формирований и продолжили борьбу за территориальную целостность Украины, рассказывает Викарчук. По его данным, сейчас на фронте воюет около 10 тыс. крымчан.

"У каждого воина из крымских украинцев главная цель – вернуться домой, вернуть историческую справедливость. У кого-то меркантильная цель – наказать виновных в том, что произошло, и закрыть вопрос. Главное – это восстановление исторической справедливости. Люди просто хотят домой и готовы бороться за свою страну. Это их главная цель", – объясняет мотивацию военных из Крыма Викарчук.

В то же время есть крымчане, которые воюют и против Вооруженных сил Украины в рядах российской армии – это мобилизованные. Среди них есть даже знакомые и родственники украинских воинов, рассказывает Викарчук.

"Они сейчас на херсонском и запорожском направлениях воюют против нас. Часто они просто обслуживают артиллерию или роют окопы. Или в Джанкое роют окопы. Однако такие случаи есть. Отношение к таким людям у наших крымских воинов, с которыми общаюсь, негативное. Но на поле боя все очень просто. Или ты, или ты. Дальше выбор ограничен", – рассказал ветеран АТО.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, аннексия, ВСУ, Джанкой, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
Галина ГРИШИНА
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел с интервью после того, как журналистка назвала его сексистом
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел с интервью после того, как журналистка назвала его сексистом
Галина ГРИШИНА
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
Галина ГРИШИНА
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (54120)
2
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (40180)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (37204)
4
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30390)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (27657)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25875)
7
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (23576)
8
I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео (15243)
 
 
 
 