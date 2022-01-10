Вода, которую оккупанты Крыма нашли под Азовским морем, оказалась "технической"

"Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая", – цитируют журналисты.

В презентации сказано, что "работа по поиску питьевой воды под Азовским морем продолжается".

5 мая 2021 года Хуснуллин заявлял, что аннексированный РФ Крым обеспечен водой "на текущий и ближайшие годы". В то же время он указал на необходимость поиска новых источников водоснабжения в Крыму. В начале лета оккупанты начали работы по бурению скважин для поиска под дном Азовского моря запасов пресной воды.

В июне так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов говорил, что найденные запасы пресной воды могут быть "слишком минерализованными".