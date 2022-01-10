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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Вода, которую оккупанты Крыма нашли под Азовским морем, оказалась "технической"

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Оккупанты ищут пресную воду для нужд оккупированного полуострова
Оккупанты ищут пресную воду для нужд оккупированного полуострова
Фото: pixabay.com

В России признали, что найденная под дном Азовского моря вода, которую планировали использовать в оккупированном Крыму, не является питьевой. Об этом 10 января сказано в презентации в Instagram вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщает проект "Крым.Реалии".

"Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая", – цитируют журналисты.

В презентации сказано, что "работа по поиску питьевой воды под Азовским морем продолжается".

5 мая 2021 года Хуснуллин заявлял, что аннексированный РФ Крым обеспечен водой "на текущий и ближайшие годы". В то же время он указал на необходимость поиска новых источников водоснабжения в Крыму. В начале лета оккупанты начали работы по бурению скважин для поиска под дном Азовского моря запасов пресной воды.

В июне так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов говорил, что найденные запасы пресной воды могут быть "слишком минерализованными".

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщал журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что "другого пути нет".

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что "власти" Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за "водную блокаду" после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценили ущерб от "водной блокады" полуострова в $19,4 млрд.

Теги: Крым, водоснабжение, вода, Марат Хуснуллин, презентация
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