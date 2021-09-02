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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: На встрече с Байденом много раз звучало слово "Крым"

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Зеленский: США хотят поддержать Крымскую платформу
Зеленский: США хотят поддержать Крымскую платформу
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября обсуждал тему оккупированного Россией Крыма. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи, трансляция которой велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Много раз звучало слово "Крым". Начиная с комплиментарных вещей в адрес Крымской платформы, что это очень мощная инициатива – так считают США, – что хотят поддержать ее. Вопрос сложный, и поэтому много раз говорили о Крыме. Потому что, как вы знаете, вопрос сложный и по поводу деоккупации Крыма, и по поводу пленных, и другое", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568462824353244/

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Джо Байден, оккупация, Белый дом, Владимир Зеленский, встреча, Крымская платформа
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