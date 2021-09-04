Morgenshtern – Гордону: Кто в Уфе будет называть меня чуркой или черножопым, если там все такие?

"Кто в Уфе будет тебя называть чуркой или черножопым, если там все такие… Сталкивался с буллингом? Да. Но не на почве национальности… На почве творчества. Я с 11 лет начал заниматься рэпом, меня зах..есосили все старшеклассники и я бросил это дело. Я такой – да пошли вы на х..й", – сказал музыкант.

Morgenshtern поблагодарил их за стимул доказать обратное.

"Им тоже большое спасибо за то, что во мне поселилось желание доказать всем, что вы пид..расы, я вам покажу. Пожалуйста, показал", – подчеркнул рэпер.

Morgenshtern по национальности – башкир, еврей и русский.

"По папе башкир, по маме – русский и еврей", – уточнил музыкант.

Журналист спросил, кем он себя чувствует больше.

"Человеком", – ответил Morgenshtern.

По словам рэпера, он понимает башкирский язык, а из иностранных – владеет английским.

"Я могу понять, если кто-то на башкирском будет желать зла мне рядом, я пойму нах..й, что ему… п..зда ему, – отметил Morgenshtern. – На английском могу свободно говорить, не по сленгу… Все, что мне нужно – я все закажу, расскажу, объясню, все могу".

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube