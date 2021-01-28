"Спасибо, Ленинград, работаем". Преподавательница университета Драгоманова стала членом "Международного союза поэтов" в России

Преподаватель философии и культурологии Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко 27 января поблагодарила "Международный союз поэтов" за удостоверение.

Преподаватель философии и культурологии Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко стала членом "Международного союза поэтов" в России. Об этом 27 января она сообщила на своей странице в Facebook.

"Поздравьте меня, друзья. А это, мои бедные враги, мне "Кремль вручил в Магадане". На самом деле, родня: все просто. Еще в декабре меня приняли в Международный союз поэтов (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корку. Я – чужая ко всему символическому, но эта ипостась – для меня реально честь, правда. Спасибо, Ленинград, работаем", – заявила профессор.

Бильченко прикрепила к публикации фото соответствующего удостоверения.

"Международный союз поэтов" юридически зарегистрирован в Москве.

Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. В частности, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". По мнению Бильченко, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура".

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

Университет отреагировал на ее высказывания. В обращении главы первичной профсоюзной организации сотрудников вуза, профессора Ивана Горбачука, которое опубликовали 25 января, сказано, что "значительная часть студентов, представителей организаций студенческого самоуправления и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями". Высказывания Бильченко в учебном заведении считают антиукраинскими и антинародными.

"Несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета. [...] По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании ученого совета университета", – говорится в обращении Горбачука.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.