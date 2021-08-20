Выступившего против режима Лукашенко белорусского режиссера Ушакова вынуждают уехать из Украины

"Я приехал в Киев в марте для продолжения своей деятельности. В апреле открыл театр, и уже в мае состоялась первая премьера спектакля "Бывший сын". На днях в Одессе прошла еще одна премьера – мы представили комедию "Дом вверх дном". Готовились к открытию сезона, договорились с площадками, репетировали третий спектакль "Мужья и жены" Вуди Аллена. И тут такие новости", – рассказал Ушаков.

По его словам, в постановках задействовано семь белорусов и 10 украинцев. Однако сейчас дальнейшая работа театра оказалась под угрозой.

"Сначала Министерство юстиции Украины отказалось предоставить разрешение на волонтерскую деятельность нашему общественному объединению "БСХТ за кордоном". А потом Государственная миграционная служба отказалась продлить мне срок пребывания в Украине. Мы объясняли директору департамента ГМСУ, что повторно направили в Минюст письмо о разрешении на волонтерство, но он ответил, что, согласно указу №150, не будет подписывать продление нашего нахождения в стране. Он вообще не вникал в суть вопроса и даже не пытался нам помочь. У меня осталось около 10 дней на легальное пребывание в Украине", – отметил режиссер.

По его словам, с аналогичной проблемой сталкиваются и другие белорусы в Украине. Так, завершается срок пребывания в стране у актеров БСХТ Артема и Александры Молодовых, они тоже не получили права задержаться в Украине. Остаться в стране после истечения отведенных законом 180 дней означает пойти на нарушение закона, за что полагается наказание в виде штрафа.

"Я еще не решил, что делать. Правозащитники пытаются найти выход. Если в ближайшее время это не удастся, мне придется покинуть Украину. Не знаю, куда ехать. Еще думаю об этом", – сказал Ушаков.

Интервью с Владимиром Ушаковым читайте на сайте издания "ГОРДОН" позднее