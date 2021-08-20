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Выступившего против режима Лукашенко белорусского режиссера Ушакова вынуждают уехать из Украины

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Ушаков: Не знаю, куда ехать
Ушаков: Не знаю, куда ехать
Фото: Котько Наталья / Facebook

Миграционная служба Украины отказалась продлить право на пребывание в стране руководителю Белорусского современного художественного театра (БСХТ) Владимиру Ушакову, который переехал в Киев из-за преследований режима Александра Лукашенко. Об этом Ушаков рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Я приехал в Киев в марте для продолжения своей деятельности. В апреле открыл театр, и уже в мае состоялась первая премьера спектакля "Бывший сын". На днях в Одессе прошла еще одна премьера – мы представили комедию "Дом вверх дном". Готовились к открытию сезона, договорились с площадками, репетировали третий спектакль "Мужья и жены" Вуди Аллена. И тут такие новости", – рассказал Ушаков.

По его словам, в постановках задействовано семь белорусов и 10 украинцев. Однако сейчас дальнейшая работа театра оказалась под угрозой.

"Сначала Министерство юстиции Украины отказалось предоставить разрешение на волонтерскую деятельность нашему общественному объединению "БСХТ за кордоном". А потом Государственная миграционная служба отказалась продлить мне срок пребывания в Украине. Мы объясняли директору департамента ГМСУ, что повторно направили в Минюст письмо о разрешении на волонтерство, но он ответил, что, согласно указу №150, не будет подписывать продление нашего нахождения в стране. Он вообще не вникал в суть вопроса и даже не пытался нам помочь. У меня осталось около 10 дней на легальное пребывание в Украине", – отметил режиссер.

По его словам, с аналогичной проблемой сталкиваются и другие белорусы в Украине. Так, завершается срок пребывания в стране у актеров БСХТ Артема и Александры Молодовых, они тоже не получили права задержаться в Украине. Остаться в стране после истечения отведенных законом 180 дней означает пойти на нарушение закона, за что полагается наказание в виде штрафа.

"Я еще не решил, что делать. Правозащитники пытаются найти выход. Если в ближайшее время это не удастся, мне придется покинуть Украину. Не знаю, куда ехать. Еще думаю об этом", – сказал Ушаков.

Интервью с Владимиром Ушаковым читайте на сайте издания "ГОРДОН" позднее

Контекст:

Лукашенко находится при власти в Беларуси с 1994 года. На последних выборах президента, которые прошли 9 августа 2020 года, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого якобы проголосовало 80,1% избирателей. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек. Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор, хотя массовые акции протеста в Беларуси прекратились.

Белорусский современный художественный театр в Минске, основанный Ушаковым, просуществовал 17 лет. 22 августа 2020 года коллектив театра опубликовал открытое письмо, в котором осудил насилие в отношении протестующих. После этого власти начали оказывать давление на театр. В январе 2021 года Ушаков объявил о вынужденной приостановке работы театра. 

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Киев, Украина, Одесса, миграция, преследования, Министерство юстиции, правозащитники, Вуди Аллен, режиссер, волонтеры, Минюст, Государственная миграционная служба, интервью, спектакль, Владимир Ушаков
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