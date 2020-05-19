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Киевские фонтаны начнут работать 31 мая

Обычно сезон фонтанов в столице начинается 1 мая, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести его открытие на конец месяца, отметила директор предприятия "Киевфонд" Светлана Козловская.

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Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября
Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября
Фото: kyivcity.gov.ua

Сезон работы столичных фонтанов начнется в День Киева 31 мая. Об этом сообщила директор предприятия "Киевфонд" Светлана Козловская, говорится на сайте Киевской городской госадминистрации.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", – сообщила Козловская.

Как отметили в КГГА, столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

График работы фонтанов на 2020 год с 31 мая по 30 сентября:

Скриншот: kyivcity.gov.ua
Скриншот: kyivcity.gov.ua

График работы фонтанов, расположенных в акватории Русановского канала, на 2020 год с 31 мая по 30 сентября:

Скриншот: kyivcity.gov.ua
Скриншот: kyivcity.gov.ua

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

Теги: Киев, Украина, КГГА, карантин
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