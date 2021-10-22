Полиция проводит обыски на территории КП "Плесо" – Киевская горгосадминистрация

"В КП "Плесо" проводятся обыски Национальной полиции Украины с применением ограниченных мер к работникам коммунального предприятия. Следственные действия связаны с фактом загрязнения неизвестными лицами водоема озеро Опечень-5 в 2019 году", – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что два года назад коммунальное предприятие, выполняя предписание Государственной экологической инспекции, "согласно своим полномочиям, обратилось в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения".

"Виновных в совершении этого правонарушения до сих пор не нашли. Обыски проводятся по обвинению КП "Плесо" в нанесении вреда окружающей среде и нарушении законодательства об охране водных ресурсов, учитывая то, что КП "Плесо" является балансодержателем указанного водоема", – объяснили в КГГА.