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Силовикам дали команду обысками парализовать работу КГГА – экс-нардеп

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Кроме мэра Киева Виталия Кличко, силовикам рекомендуют провести обыски у его ближайшего окружения, утверждает Александр Черненко
Кроме мэра Киева Виталия Кличко, силовикам рекомендуют провести обыски у его ближайшего окружения, утверждает Александр Черненко
Фото: kyiv.klichko.org

В ближайшие дни в Киевской городской госадминистрации представители силовых органов могут устроить "маски-шоу", чтобы заблокировать работу городской власти. Об этом свидетельствует грязная информационная кампания, которая началась в минувшую пятницу, заявил в Facebook народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Десятки мелких анонимных телеграмм-каналов заливаются низкокачественной джинсой о том, что силовикам нужно прийти с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию. Кроме [мэра Киева Виталия] Кличко, силовикам рекомендуют провести обыски у его ближайшего окружения, а также у ряда депутатов Киевсовета и чиновников. На первый взгляд очередная "минусовая" кампания, обычная грязная информационная пена. Но четкость обвинений и ряд фамилий в "публикации" дают основания полагать, что минусовая кампания – повод уже с понедельника зайти с масками-шоу в КГГА", – заявил Черненко.

Он отметил, что цель этой кампании – заблокировать работу столичной мэрии и иметь повод для назначения нужных людей.

"Зачем использовать колоссальные средства на репрессивный аппарат, задача которого – бегать в сапогах по паркету за политическими конкурентами? А для того, чтобы заблокировать деятельность КГГА и горсовета и сразу после этого назначить своих вместо всех, кого избрали киевляне. И весь этот абсурд совершается во время войны. Очень опасно для государства", – подчеркнул Черненко.

Он отмечает, что такая практика напоминает времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Пятницу во времена Януковича называли днем рейдера, потому что вся лютая дичь, которую нужно было протянуть по беспределу, происходила к концу рабочей недели. Делалось все перед выходными, чтобы ни государственные органы не могли среагировать, ни заметить общество. Прошедшая пятница напомнила те времена. Раньше потребовалась публикация хоть на каком-нибудь сайте. Сейчас алгоритм стал еще более примитивным. Джинса на "телеге" – приход силовиков – блокировка работы – медийная огласка – дальше история сдувается. Но сочная картинка в голове у общества остается. Отработали", – объяснил Черненко.

https://www.facebook.com/profichok/posts/pfbid0oCUnouj6PeFo1umkuoA1NTmrLMRw6hFi5hKfyCcF3eJVSW891a2BfJoDvtrC5mzul

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, Александр Черненко, Киевсовет, чиновники, обыски, силовики, мэр
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