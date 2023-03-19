Силовикам дали команду обысками парализовать работу КГГА – экс-нардеп

Он отметил, что цель этой кампании – заблокировать работу столичной мэрии и иметь повод для назначения нужных людей.
"Зачем использовать колоссальные средства на репрессивный аппарат, задача которого – бегать в сапогах по паркету за политическими конкурентами? А для того, чтобы заблокировать деятельность КГГА и горсовета и сразу после этого назначить своих вместо всех, кого избрали киевляне. И весь этот абсурд совершается во время войны. Очень опасно для государства", – подчеркнул Черненко.
Он отмечает, что такая практика напоминает времена беглого экс-президента Виктора Януковича.
"Пятницу во времена Януковича называли днем рейдера, потому что вся лютая дичь, которую нужно было протянуть по беспределу, происходила к концу рабочей недели. Делалось все перед выходными, чтобы ни государственные органы не могли среагировать, ни заметить общество. Прошедшая пятница напомнила те времена. Раньше потребовалась публикация хоть на каком-нибудь сайте. Сейчас алгоритм стал еще более примитивным. Джинса на "телеге" – приход силовиков – блокировка работы – медийная огласка – дальше история сдувается. Но сочная картинка в голове у общества остается. Отработали", – объяснил Черненко.