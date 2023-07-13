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Силовики ради заработка со схем Трубицина заблокировали торги на Prozorro, рекомендованные НАБУ – Белоцерковец

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Дмитрий Белоцерковец: Сейчас остро необходимо внедрять прозрачные правила игры и поддерживать предпринимателей, которые готовы законно платить взносы в бюджет
Дмитрий Белоцерковец: Сейчас остро необходимо внедрять прозрачные правила игры и поддерживать предпринимателей, которые готовы законно платить взносы в бюджет
Фото: Dmitriy Belotserkovets / Facebook

Силовики из департамента стратегических расследований (ДСР) заблокировали возможность проведения торгов на передвижную торговлю в Киеве через Prozorro. Таким образом они хотят вернуть коррупционные схемы депутата от "Слуги народа" Трубицына, который был пойман на миллионной взятке и скрылся за границу. Об этом заявил в Facebook депутат Киевсовета, глава фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

"Силовики ДСР ради заработка со схем Трубицына заблокировали Prozorro и фактически хотят отменить рекомендации НАБУ, которые были полностью выполнены. Вдумайтесь: с момента разоблачения Трубицина (февраль 2022-го) и до момента объявления торгов для передвижной торговли на площадке Prozorro в июне этого года не было проведено никаких торгов по передвижной торговле. А сразу, как все заработало, буквально через несколько дней реформа была заблокирована управлением стратегических расследований города Киева. И это во время войны, когда источников наполнения городского бюджета стало меньше, а расходов больше", – заявил Белоцерковец.

Депутат рассказал, что Трубицын и его сообщники в обход электронных торгов определяли, кто именно будет иметь право на передвижную торговлю в Киеве. По его словам, они создали комиссию по коммунальным предприятиям, которая должна определять, кого допускать к торгам, а кого – нет. И допускали к торгам за взятку. Чтобы схема работала без проблем, договорились с силовиками, о чем прямо говорится на видео, опубликованном НАБУ, подчеркнул он.

После раскрытия схемы и задержания Трубицына НАБУ направило городским властям Киева письмо-рекомендацию, как прекратить коррупцию в сфере передвижной торговли, сообщил Белоцерковец. В нем была пересказана инициатива города с 2018 года: распределять места через Prozorro.sale, допускать всех желающих предпринимателей без каких-либо ограничений. Критерий распределения только один: оплата в бюджет, а не в карман чиновников. Кто предложит большую сумму, тот и получает право на установку объекта торговли, объяснил депутат.

"Мною был зарегистрирован проект решения Киевсовета, согласно которому право на торговлю в объектах передвижной и сезонной торговли должно продаваться исключительно через систему Prozorro. После поддержки инициатив профильные департамент и КП провели первые пробные торги. Результаты красноречивы: четыре лота на левом берегу Киева проданы по ценам: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тыс. грн и 751 тыс. грн. Не было ни одной жалобы на торги, следовательно, результат доказал эффективность реформы. Но! Тут включились силовики, которые кормились со схемы Трубицына", – сообщил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что сейчас представители управления стратегических расследований города Киева при ДСР пытаются остановить реформу, чтобы и дальше требовать с предпринимателей взятки за получение места для передвижной торговли в обход торгов.

"Они не придумали ничего лучше, чем своими обысками заблокировать возможность проведения торгов через Prozorro. Втупую забрали все необходимое оборудование с е-ключами, а также пообещали подозрения", – заявил Белоцерковец.

Депутат убежден, что "пособники Трубицына, которые пытаются продолжить его дело", обречены на поражение.

"Сейчас остро необходимо внедрять прозрачные правила игры и поддерживать предпринимателей, которые готовы законно платить взносы в бюджет", – отметил глава фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете.

https://www.facebook.com/dbelotserkovets/posts/pfbid02WEZVqdXwoNunH48WT1MLxxSHm9ADp15oznopM3rnZgHZ7UYLDy43CwkmCSoxneVQl

Контекст:

9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении во взяточничестве (прокуроры заявляют, что разоблачили его в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына с альтернативой 14,9 млн грн залога. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Трубицын считает уголовное производство "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете". Он утверждает, что "никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток".

30 мая пресс-служба САП сообщила, что прокуроры подали в суд ходатайство об объявлении в международный розыск Трубицына, дважды пропустившего судебные заседания. "Следствие установило, что обвиняемый пересек границу Украины 13 мая этого года. На сегодняшний день местонахождение обвиняемого неизвестно", – сообщили в САП. 

В тот же день в "Слуге народа" заявили, что отзывают мандат Трубицына и уже исключили его из состава партии и фракции в Киевсовете.

Теги: Киев, Дмитрий Белоцерковец, НАБУ, МАФ, САП, Владислав Трубицын
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