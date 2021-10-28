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"УДАР Виталия Кличко" предложила 12 шагов для преодоления последствий пандемии COVID-19

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Для противодействия эпидемии в партии УДАР предлагают увеличить количество профильных больниц, ввести контроль за производством и поставками кислорода и принять другие меры
Для противодействия эпидемии в партии УДАР предлагают увеличить количество профильных больниц, ввести контроль за производством и поставками кислорода и принять другие меры
Фото: udar.party

"УДАР Виталия Кличко" представила антикризисный план мер по борьбе с эпидемией, смягчению социальных и экономических последствий коронакризиса и восстановлению экономики. 12 шагов для преодоления последствий эпидемии коронавируса опубликованы на сайте партии УДАР.

"Очередная волна эпидемии коронавируса создает критическую нагрузку не только на медицинскую систему, но и на экономику Украины. Необходимо немедленно предпринять ряд шагов, которые помогут украинским семьям и бизнесу преодолеть кризис и заложат реальные механизмы роста экономики", – говорится в заявлении партии.

Для противодействия эпидемии в партии УДАР предлагают увеличить количество профильных больниц и коек, оборудованных кислородными точками, и ввести контроль за производством и поставками кислорода как за объектами стратегического значения. Также нужно повысить доплаты медперсоналу, подчеркивают в партии.

"Усовершенствовать перечень адаптивных карантинных ограничений, чтобы предотвратить общенациональные локдауны. Обеспечить обычный режим жизнедеятельности полностью вакцинированных лиц. Ввести продуманную систему вакцинирования. До конца года по крайней мере первой дозой вакцины должно быть привито 50% населения, а к началу весны – не менее 70%", – отмечается в плане мероприятий.

Для поддержки бизнеса необходимо упростить и расширить выдачу доступных кредитов и ввести мораторий на повышение налогов до завершения карантина, считают в партии "УДАР Виталия Кличко". Медицина должна быть признана приоритетным направлением государственных инвестиций, а отрасли, наиболее пострадавшие от коронакризиса, – получить дополнительные инвестиции из госбюджета.

"Эксперты партии УДАР сейчас отдельно разрабатывают план действий по экономическому развитию для Украины. Впоследствии мы обнародуем весь план и детализируем шаги по поддержке бизнеса и обеспечению устойчивого экономического роста для Украины. Вместе мы сможем сделать Украину сильной!" – отметили в партии Виталия Кличко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2,85 млн случаев COVID-19 (более 26 тыс. за последние сутки), умерло 66,2 тыс. пациентов.

Сейчас Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по ежесуточному количеству новых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов, сообщил 28 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Страну ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, медицина, эпидемия, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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