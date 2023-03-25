В Киеве с 26 марта продлят работу общественного транспорта

Общественный транспорт столицы будет работать на час дольше:

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, включая отправку последних рейсов, можно посмотреть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Кроме того, сервис движения транспорта есть в приложении "Киев Цифровой".

Контекст:

20 марта начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00 ежедневно. Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком.

С 27 марта в столице разрешат продавать алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях с 11.00 до 21.00.

Кроме того, в Киеве с 1 апреля возобновляет работу станция метро "Гидропарк".