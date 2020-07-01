"В соответствии с постановлением правительства". В Киеве усиливают противоэпидемические меры

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в связи с ситуацией с COVID-19 в столице запрещается работа ряда заведений после 22.00.

1 июля мэр Киева Виталий Кличко объявил об усилении в столице карантина. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) – до 22.00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – до 22.00. Это ограничение – вынужденное, оно направлено на сдерживание распространения болезни", – сказал городской голова.

Он подчеркнул, что "город будет выполнять такое решение правительства".

По словам Кличко, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 101 жителя Киева, число зарегистрированных случаев достигло в столице 5138. С начала эпидемии в столице скончались 108 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 1 июля, всего в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали уже 1173 пациента.

За последние сутки больше больных, чем в Киеве, выявили только во Львовской области – 143.

Кабинет Министров Украины начал отменять строгие карантинные ограничения с 11 мая. 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.