"Какой-то сюрреализм". Вагнеровцы после возвращения в РФ рассказали о задержании в Беларуси

Один из задержанных бойцов российской военной компании "Вагнер" заявил, что консул посетил их на вторые сутки. По его словам, в первый день никто не понимал происходящего.

Бойцы частной российской военной компании "Вагнер" в интервью телеканалу "Россия 24" рассказали о своем задержании в Беларуси, видео опубликовано в Telegram-канале "Политика страны".

Мужчины общались с журналистами телеканала в масках, бейсболках и темных очках. Имена двух не сообщали, третий – Артем Миляев (Шаман).

"Это был какой-то сюрреализм, то есть никто не понимал, что вообще происходит. Какие-то вопросы начали задаваться о боевиках, о прочем там. Народ был просто в шоке, не понимал, что происходит на данный момент вообще, в ходе первого дня допроса", – заявил один из мужчин.

По словам второго задержанного, после выдвижения обвинений стало понятно, что это "политическая то ли борьба, то ли разногласия".

Миляев отметил, что консул появился на вторые сутки в Жодино (Беларусь), обозначив, что РФ знает о происшествии и поддерживает их.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".