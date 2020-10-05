Клименко о поджоге автомобиля Богдана: У нас есть достаточно серьезные наработки

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отказался раскрывать подробности расследования дела о поджоге Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, однако отметил, что в деле есть определенный прогресс.

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что по делу о поджоге автомобиля Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана есть серьезные наработки.

"Следствие продолжается, и у нас есть достаточно серьезные наработки", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что раскрывать подробностей этого дела он пока не может.

"По завершению следствия следователь выйдет и расскажет о результате", – добавил глава Нацполиции.

Авто Tesla, принадлежащее Богдану, подожгли около 3.00 11 августа. Никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения.

Богдан заявлял, что расценивает инцидент как угрозу от власти.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он рассказал, что кроме машины Tesla Model S, ему в ту же ночь сожгли старое авто Skoda Fabia, которым пользовался его водитель.

21 мая 2019 года Богдан был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана.