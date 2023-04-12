Мужчина с женщиной и младенцем пытались незаконно пересечь границу Украины и Словакии, их задержали – ГПСУ

Об этом пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы проинформировал в Facebook.
Согласно релизу, пара с трехмесячной дочкой пыталась "тайком" пересечь границу.
"Документы с собой имела только женщина. Она предъявила правоохранителям паспорт гражданина Украины, а также свидетельство о рождении ребенка. Мужчина представился гражданином Украины и предоставил справку из ГУНП во Львовской области вместо утраченного документа", – говорится в сообщении.
По данным пограничников, задержанные прибыли в Закарпатскую область поездом из Харькова, где проживали вместе. Их целью было пересечение границы вне пунктов пропуска, отметили в ГПСУ.
"Далее планировали добраться до Германии, где надеялись на лучшие условия жизни. Маршрут составили по онлайн-картам. Для пересечения границы выбрали равнинный участок, чтобы его могли преодолеть мама с младенцем", – рассказали пограничники.
Сейчас пара находится в спецпомещении отдела пограничной службы "Ужгород", женщина с ребенком – в отдельной комнате.
Когда личность мужчины будет установлена, задержанных планируют привлечь к админответственности по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса об админправонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.