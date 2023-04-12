Мужчина с женщиной и младенцем пытались незаконно пересечь границу Украины и Словакии, их задержали – ГПСУ

Об этом пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы проинформировал в Facebook.

Согласно релизу, пара с трехмесячной дочкой пыталась "тайком" пересечь границу.

"Документы с собой имела только женщина. Она предъявила правоохранителям паспорт гражданина Украины, а также свидетельство о рождении ребенка. Мужчина представился гражданином Украины и предоставил справку из ГУНП во Львовской области вместо утраченного документа", – говорится в сообщении.

По данным пограничников, задержанные прибыли в Закарпатскую область поездом из Харькова, где проживали вместе. Их целью было пересечение границы вне пунктов пропуска, отметили в ГПСУ.

"Далее планировали добраться до Германии, где надеялись на лучшие условия жизни. Маршрут составили по онлайн-картам. Для пересечения границы выбрали равнинный участок, чтобы его могли преодолеть мама с младенцем", – рассказали пограничники.

Сейчас пара находится в спецпомещении отдела пограничной службы "Ужгород", женщина с ребенком – в отдельной комнате.

Когда личность мужчины будет установлена, задержанных планируют привлечь к админответственности по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса об админправонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).