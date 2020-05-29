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ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Оборот рынка пассажирских перевозок Украины – около 100 млрд грн в год. Примерно 80% этой суммы в тени – экс-замминистра инфраструктуры Кава

Нелегальные пассажирские перевозки продолжают существовать в Украине, потому что на этом рынке крутится большое количество "серых" и "черных" наличных денег, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

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Кава: Власти только говорят, что мы движемся в Европу. Но на рынке автоперевозок у нас Африка
Кава: Власти только говорят, что мы движемся в Европу. Но на рынке автоперевозок у нас Африка
Фото: Alex Kava / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Перестрелка в Броварах – результат отсутствия должного регулирования рынка пассажирских городских и пригородных перевозок в Украине. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

"Подобные ситуации с меньшей степенью накала страстей происходят на этом рынке регулярно. Событие в Броварах – следствие действующего регулирования рынка автобусных перевозок, проявление хаоса, который у нас на рынке автобусных перевозок наблюдается не первое десятилетие. Просто наконец этот вулкан взорвался. Мне бы хотелось, чтобы это событие привело к качественным изменениям, но ожидать этого не приходится. Поменять ситуацию можно, но только если внедрять европейскую модель перевозок, развивать пригородные железнодорожные и автобусные перевозки", – отметил Кава.

По его мнению, в украинских городах действует африканская модель пассажирских перевозок.

"Власти только говорят, что мы движемся в Европу. Но на рынке автоперевозок у нас Африка. При этом украинцы за транспорт давно платят больше, чем жители восточно-европейских стран. Например, в Варшаве проездной билет на месяц стоит $30 и человек получает неограниченное количество поездок в городском и пригородном транспорте. Житель Киева, который использует два вида транспорта в день, тратит минимум 32 грн. Это почти $40 в месяц", – подсчитал собеседник.

Он отметил, что большая часть рынка пассажирских перевозок в стране находится в тени.

"Нелегальные перевозки продолжают существовать, потому что на этом рынке огромное количество "серого" и "черного" кеша. Это либо бандитский бизнес, либо бизнес, который крышуют правоохранительные органы. Суммарный оборот рынка – около 100 млрд грн в год в целом по стране. Примерно 80% этой суммы в тени", – сказал Кава.

Эксперт обратил внимание, что власти городов и областей, распределяющие маршруты, не заботятся о качестве транспортных услуг.

"Европейская модель перевозок работает так: городские и пригородные перевозки – это либо муниципальная монополия, либо рынок, где доминирует муниципальный перевозчик. Частные компании работают по договорам. Город заказывает по какому-то маршруту перевозку, и частная компания осуществляет перевозку на автобусах большой и сверхбольшой вместимости. Ни о каких маршрутках речи нет. Компания получает плату за количество выполненных рейсов, соблюдение расписания и отсутствие жалоб от пассажиров. При этом пассажиры оплачивают не перевозчику, а муниципальному подразделению, которое занимается организацией перевозок. В Украине городские или областные власти проводят конкурс, отбирают перевозчика и дают ему право какое-то время работать на маршруте, не заботясь ни о тарифной политике, ни о качестве услуги, ни о качестве подвижного состава", – рассказал собеседник.

По его словам, такая система приводит к тому, что доля муниципального транспорта в перевозках сокращается.

"На конкурс перевозчик может подать парк автобусов, но он не обязан эти автобусы использовать на данном маршруте. И у нас часто бывает, что перевозчик покупает 10 новых автобусов, подает их на десятки конкурсов в разных уголках страны, выигрывает и ставит на маршруты потом всякий хлам или сдает в субаренду индивидуальным предпринимателям и забирает часть маржи. И ничего не делается для того, чтобы эту схему поломать. Только несколько городов – Винница Ивано-Франковск и Кременчуг – у себя пытаются выстроить систему перевозок европейского типа. Киев, наоборот, поэтапно сливает рынок в пользу маршруток. За период руководства Виталия Кличко доля муниципального транспорта на маршрутах сократилось на 10%", – резюмировал Кава.

29 мая на одной из улиц Броваров произошла перестрелка между перевозчиками. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека. Задержали 21 человека.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей встречи с главой МВД Арсеном Аваковым отметил, что заказчики происшествия должны понести наказание. "Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, для вас это очевидно", – сказал президент.

Аваков в свою очередь отметил, что имеет большие вопросы к работе броварской полиции, "так как пропустить такой удар просто недопустимо".

Теги: Киев, транспорт, перестрелка, следствие, Бровары, Александр Кава, правоохранители, предприниматели, конфликт, полицейский, перевозки, пассажиры, перестрелка в Броварах
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