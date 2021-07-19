"Ощущение полного абсурда". Дело об убийстве Шеремета прокомментировала его фигурант Кузьменко

"Надеюсь, что завершится "пшиком", потому как все дело против нас – "пшик". С самого начала есть ощущение полного абсурда. Есть ощущение, что мы попали в какую-то параллельную реальность и никак не можем из нее выйти. Ощущение, что о нас снимают фильм без нашего согласия", – сказала она.

Медик отмечает, что первые двое суток после задержания и ареста у нее была мысль, что "таким образом кто-то разыгрывает".

Она подчеркивает, что не знала Шеремета до его убийства.

"После того, как он погиб, я зашла в интернет посмотреть, а кто же такой Павел Шеремет. Следствие расценило это как одно из доказательств моей причастности. То есть, по версии следствия, выходит, что якобы я убила Шеремета, а потом зашла в интернет посмотреть, кто же это такой. Находясь за решеткой, под арестом, я просила принести мне фото Шеремета, чтобы хоть знать, кто это такой. Было как-то неправильно, что тебя винят в убийстве человека, о котором ты вообще ничего не знаешь. Парадокс, правда? Сейчас отношение к этому дню изменилось, ведь есть потерпевшие в деле Шеремета и потерпевшие от дела Шеремета. От дела Шеремета пострадали мы и украинское общество. Что касается родных Павла Шеремета, то мне кажется, что над ними поиздевались", – объяснила Кузьменко.