"Ощущение полного абсурда". Дело об убийстве Шеремета прокомментировала его фигурант Кузьменко

"Надеюсь, что завершится "пшиком", потому как все дело против нас – "пшик". С самого начала есть ощущение полного абсурда. Есть ощущение, что мы попали в какую-то параллельную реальность и никак не можем из нее выйти. Ощущение, что о нас снимают фильм без нашего согласия", – сказала она.
Медик отмечает, что первые двое суток после задержания и ареста у нее была мысль, что "таким образом кто-то разыгрывает".
Она подчеркивает, что не знала Шеремета до его убийства.
"После того, как он погиб, я зашла в интернет посмотреть, а кто же такой Павел Шеремет. Следствие расценило это как одно из доказательств моей причастности. То есть, по версии следствия, выходит, что якобы я убила Шеремета, а потом зашла в интернет посмотреть, кто же это такой. Находясь за решеткой, под арестом, я просила принести мне фото Шеремета, чтобы хоть знать, кто это такой. Было как-то неправильно, что тебя винят в убийстве человека, о котором ты вообще ничего не знаешь. Парадокс, правда? Сейчас отношение к этому дню изменилось, ведь есть потерпевшие в деле Шеремета и потерпевшие от дела Шеремета. От дела Шеремета пострадали мы и украинское общество. Что касается родных Павла Шеремета, то мне кажется, что над ними поиздевались", – объяснила Кузьменко.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).
В феврале 2017 года приоритетной версией полиция называла журналистскую деятельность Шеремета, а в декабре 2019 года основной версией стала дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного человека.
12 декабря 2019 года на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных, ими стали Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Все они были арестованы, позже их поочередно выпустили из СИЗО.
Кузьменко сейчас находится под домашним арестом и носит электронный браслет.
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.