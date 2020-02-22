Полиция переквалифицировала смерть бизнесмена Старицкого с самоубийства на умышленное убийство

В ходе расследования смерти гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого, тело которого нашли в доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары, получены данные, которые дают основания предполагать убийство, отметили в Нацполиции.

Полиция переквалифицировала дело по согласованию с прокуратурой Фото: Поліція Одеської області / Facebook

Полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство смерть генерального директора рекламно-маркетингового холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого, тело которого нашли в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Об этом 22 февраля проинформировала Нацональная полиция.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. А поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что в рамках расследования назначены судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая экспертизы.

Старицкий с 1992 года занимался рекламным и издательским делом, был главой компании "Перехід-media", президентом хоккейного клуба "Сокол", руководителем департамента международных связей Гостелерадио Украины, входил в руководство телеканала "Интер", пишет "Апостроф".

Он был найден мертвым вечером 22 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция рассматривала инцидент как самоубийство.

Друг Старицкого, бывший президент телеканала "Тонис" и экс-глава Федерации бокса Украины Владимир Костерин призывал не верить в версию самоубийства.

"Обозреватель" писал, что Старицкий и Кожара устроили застолье, затем гостя нашли застреленным из пистолета замминистра.