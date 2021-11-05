Правоохранители сообщили о подозрении сотрудникам лаборатории в Киеве, которая продавала поддельные справки об отсутствии COVID-19

О подозрении сообщили шестерым лицам, среди которых четыре сотрудника лаборатории Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

По данным следствия, работники лаборатории в течение декабря 2020-го – марта 2021 года по заказам граждан продавали им поддельные справки без проведения исследований. Стоимость справок была от 900 грн до 1800 грн.

"В ходе досудебного расследования задокументировано составление и сбыт участниками организованной группы не менее 19 поддельных тестов", – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили о подозрении шести лицам, среди которых четверо работников указанной лаборатории, по ч. 3 ст. 28, ч 3. ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Прокуратура будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.