Шмыгаль поручил отстранить организаторов полета Ан-26 на время следствия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 сентября поручил министру обороны Украины Андрею Тарану отстранить организаторов тренировочного полета самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение в Харьковской области 25 сентября. Такое распоряжение Шмыгаль дал на внеочередном заседании правительства 26 сентября, трансляцию которого вел "112 канал".

"Поручаю министру обороны Украины обеспечить непредвзятость расследования. На время проведения расследования отстранить ответственных за организацию учебных полетов в соответствии с действующим законодательством Украины", – заявил Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины в субботу.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева 25 сентября около 21.00. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

На данный момент тела погибших в результате крушения не идентифицированы, для этого требуется ДНК-экспертиза.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.