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Утечки документов в результате хакерской атаки не было – глава Нацполиции

Хакерской атаке подвергся только новостной сайт Национальной полиции Украины, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

Клименко: Сайт Нацполиции не лег лег сайт исключительно новостной
Клименко: Сайт Нацполиции не лег – лег сайт исключительно новостной
Фото: Національна поліція України / Facebook

Утечки документов в результате хакерской атаки на сайт Национальной полиции Украины не было. Об этом глава ведомства Игорь Клименко заявил в эфире телеканала ICTV вечером 28 сентября. 

"Сайт Нацполиции не лег – лег сайт исключительно новостной Нацполиции. Мы его сразу отключили от сети. Буквально появилось две новости – и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта. Мы установили причины. Но никакой выдачи, никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно", – сказал он. 

Так глава Нацполиции ответил на слова нардепа от "Батьківщини" Сергея Соболева о возможной утечке. 

"Когда завис сайт МВД, во всех областях [Украины] появились дельцы, которые начали за деньги оформлять [справки о несудимости]. Несмотря на то, что сайт висел. У меня есть скришоты Запорожской, Днепропетровской [областей]. Думаю, у вас по всей Украине есть скриншоты этих двух – трех коммерческих структур, которые предлагали это делать. Чтобы вы понимали оборот: 1 млрд грн они должны были заработать за 10 дней", – заявил ему Соболев, спросив, нашли ли этих "дельцов". 

23 сентября из-за хакерской атаки сайт Нацполиции не работал более трех часов. В результате кибератаки на страницах областных управлений опубликовали ряд фейков: о гибели трех военных на полигоне в Яворове (там сейчас проходят международные учения Rapid Trident 2020), о гибели американских военных советников в Херсонской области, о задержании американского военного, якобы подозреваемого в изнасиловании 16-летней жительницы Винницы.

Также был взломан сайт мэрии Вараша Ровенской области – города-спутника Ровенской атомной электростанции. Авторы фейка утверждали, что в ходе проведения антитеррористических учений в рамках Rapid Trident 2020 на третьем энергоблоке РАЭС произошло кратковременное обесточивание станции, которое спровоцировало выброс радиоактивных веществ.

По факту несанкционированного вмешательства в работу сайта Нацполиции открыли уголовное производство

Теги: МВД, хакеры, сайт, кибератака, Нацполиция, Игорь Клименко
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