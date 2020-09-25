Аваков рассказал о большом наборе в киберполицию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о новом наборе в ряды киберполиции, поскольку Украина находится на передовой кибервойны. Новые лица в ведомстве, по мнению Авакова, должны стать "командой команд".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о большом наборе специалистов в киберполицию, поскольку за последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас мы объявляем новый набор в ряды киберполиции: приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных – тех, кто готов бороться и защищать Украину! Мы должны стать "командой команд", которая будет мощным партнером мирового сообщества безопасного виртуального пространства", – сказал Аваков.

Министр отметил, что Украина оказалась на передовой кибервойны.

"Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных кампаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны", – сообщил он.

Чтобы эффективно противодействовать киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступило инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки для усиления системы национальной безопасности Украины, добавили в МВД.

Аваков полагает, что подразделения кибербезопасности должны быть в каждом государственном органе и учреждении.

"Киберполиция переходит на новый уровень. Ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будет направлена на выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработку в международной кооперации механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным", – рассказал министр.

В 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала 482 кибератаки на госорганы и критическую инфраструктуру. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Украине с начала 2020 года зафиксировано около 1 млн кибератак.