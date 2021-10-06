В Черновцах на улице умер иностранный студент – полиция

"По результатам наружного осмотра трупа видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины смерти тело иностранца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, смерть наступила в результате разрыва аорты", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что "иностранец находился в Украине на законных основаниях и учился на четвертом курсе одного из буковинских высших учебных заведений".

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "естественная смерть".

УНН уточняет со ссылкой на полицию, что умерший учился в Буковинском государственном медицинском университете.