В Борисполе задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам, и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось: "при выявлении арестовать", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали гражданина Эстонии и сообщили о нем украинскому бюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно был в розыске.

Впоследствии выяснилось, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Финляндии за незаконный оборот наркотических средств.

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции Украины.