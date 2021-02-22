В инфекционной больнице Запорожья сработала пожарная сигнализация на емкости с кислородом. Она не была введена в эксплуатацию

В Запорожье в областной инфекционной больнице произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, сообщила пресс-офицер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

В Запорожье около областной инфекционной больнице дежурят шесть единиц техники и 24 сотрудника ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

В Запорожье в областной инфекционной больнице сработала пожарная сигнализация на емкости с кислородом. Об этом 21 февраля "Укринформу" сообщила пресс-офицер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

В ГСЧС Запорожской области заявили, что сигнализация, которая сработала на емкости с кислородом, не была введена в эксплуатацию. Сейчас ожидают специалистов по пусконаладочным работам.

На месте дежурят шесть единиц техники и 24 сотрудника ГСЧС.

По предварительным данным ведомства, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Возгораний на месте не обнаружили.

Барышева добавила, что специалисты проверили газоанализатором – утечки кислорода нет.

Сигнализация сработала на емкости с кислородом, которую установил, но еще не ввел в эксплуатацию комбинат "Запорожсталь". Станция должна обеспечивать подачу кислорода к 172 койко-местам.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.